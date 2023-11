Markkleeberger Roland Diesener initiiert Petition wegen Asphaltierung in seinem Viertel.

Alte Natursteine tragen zum Ambiente des Viertels bei und sind selten geworden.

Oberbürgermeister Karsten Schütze spricht von technischen Bedenken und finanziellem Risiko.

Back to the roots oder neuer Belag? In Markkleeberg wehren sich Bürger gegen eine Asphaltierung in ihrem Viertel und haben deshalb eine Petition an Oberbürgermeister Karsten Schütze übergeben. Darin fordern Grundstücksbesitzer und Bewohner des Gründerzeitviertels Raschwitz die Rückkehr zum alten Natursteinbelag. Derzeit werden die Straßen wegen der Erneuerung von Wasserrohren aufgerissen und sollen dann einen glatten Asphalt bekommen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Historisch wertvoll und umweltfreundlich"

Der Initiator der Petition, Roland Diesener, hat die Unterschriften von 70 Raschwitzern gesammelt. Der pensionierte Diplom-Ingenieur tritt ein für "den Erhalt der historisch wertvollen und umweltfreundlichen Natursteinpflasterung in den Straßen Wolfgang-Heinze-Straße, Leipziger Straße und Forststraße". Nach Einschätzung von OB Schütze haben damit rund 70 Prozent der Menschen in den Straßenzügen für die Petition votiert. Die Übergabe der Petition am Dienstagabend erfolgte in freundlicher Atmosphäre. Die Einwohner traten dennoch entschlossen auf. Schütze, der seit zehn Jahren OB von Markkleeberg ist, erläuterte die Hintergründe. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auslöser des Konflikts sind Bauarbeiten der Leipziger Wasserwerke, die das Leitungsnetz in Raschwitz erneuern. Danach sollen die Straßen ihre ursprüngliche Pflasterung verlieren und mit einer glatten Asphaltdecke versehen werden, wie das Tiefbauamt Markkleeberg am 1. November mitteilte. Roland Diesener spricht von einer "umweltpolitisch und städtebaulich sehr fragwürdigen Maßnahme". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Diesener argumentiert mit Klima- und Umweltschutz

Die vorhandenen Natursteine könnten CO2-neutral wieder verwendet werden und würden damit auch zur Verbesserung der Klimaneutralität von Markkleeberg beitragen, meint Diesener. Er verweist in diesem Zusammenhang auf das Leitbild der Stadt für 2030, das mit "See.Stadt.Grün" überschrieben ist und in dem zu einem aktiven Naturschutz aufgerufen wird.

Außerdem argumentiert er mit einem gerade verabschiedeten bundesweiten Gesetz und einem Stadtratsbeschluss von 1998: Der Bundestag verabschiedete im Juli 2023 das Klimaanpassungsgesetz. Ein Kernelement ist dabei die "Klimaanpassung vor Ort". Und 1998 hatte der Markkleeberger Stadtrat beim "Villen- und Siedlungsraum Raschwitz" beschlossen, das "charakteristische Ortsbild zu erhalten".

"Gibt nicht mehr viele solcher Straßen in Deutschland"

Nach Aussage der Initiatoren der Petition sind die Natursteine bereits 1914 in den Straßen angelegt worden. Der 70-jährige Diesener sagte MDR SACHSEN: "Solche Bruchsteinstraßen gibt es in Deutschland nicht mehr viele, wegen des Auto- und Radverkehrs sind sie oft ersetzt worden." Das Viertel sei ohnehin geprägt von vielen denkmalgeschützten Gebäuden, alten Baumbeständen und einigen Alleen. Immer wieder würde das Ambiente für Fernseh- und Filmaufnahmen genutzt werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kaum Durchgangsverkehr, Pflaster aber für Radfahrer "furchtbar"

Geht man durch das Viertel, dann findet man kaum Durchgangsverkehr, nur zwei Logistik-Fahrzeuge bewegen sich am Dienstagmittag über die wegen der Natursteine holprigen Straßen. Für Radfahrer sind diese Straßenzüge unkomfortabel. Das weiß auch Anwohner Diesener: "Für die Radfahrer ist das Natursteinpflaster furchtbar, das wissen wir selbst, wir sind auch Radfahrer. Da gibt es aber Lösungen". Er denkt an die Integration von Radwegen bei der Rückkehr zur alten Pflasterung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Rennstrecke" in Raschwitz befürchtet

Torsten Fiedler, einer der Unterzeichner der Petition, denkt ebenfalls an den Individualverkehr und sieht die Gefahr, dass seine Straße zu einer "Rennstrecke verkommt". Zumal es in der Nähe eine rote Ampel gebe, die nach der Asphaltierung wahrscheinlich umfahren würde, auf seiner Straße.

OB Schütze: Technische Bedenken und finanzielles Risiko