In Leipzig wird auch am Sonnabend weiter nach einem flüchtigen Gefangenen gesucht, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Eine Großfahndung mit 100 Beamten, Helikopter und Spürhunden wurde am Freitagabend ohne Erfolg abgebrochen. Die Polizei suche nun "im Regelbetrieb" nach ihm, hieß es weiter.

Der Flüchtige sollte am Freitagmorgen in eine JVA nahe des Stadtteils Probstheida und des Markkleeberger Ortsteils Wachau überstellt werden. Dort war die Übergabe des Gefangenen offenbar missglückt. Der 27-Jährige sei in ein gegenüberliegendes Gewerbegebiet gerannt. Von dort verlor sich seine Spur. Er war am Donnerstag festgenommen worden, nachdem er einer Frau am Leipziger Hauptbahnhof das Handy entwendet hatte. Da er bereits wegen ähnlicher Straftaten polizeibekannt ist, ordnete das Amtsgericht Leipzig am Freitagmorgen Untersuchungshaft an.