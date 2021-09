Der Markkleeberger See bei Leipzig ist beim Wettbewerb "Dein Lieblingssee 2021" deutschlandweit auf Platz fünf gewählt worden. In Sachsen belegt er sogar den ersten Platz. Über das Ergebnis bei Deutschlands größtem Seen-Voting freue man sich sehr, teilte Bernd Walther von der Seebetreiber-Gesellschaft EGW mit.

"Es ist so, dass wir diesen Sommer 15 Jahre Markkleeberger See feiern", sagte Walther. "Und jetzt sind wir auf einem Level, dass wir sagen können, es ist schon viel geworden an dem See." Die Entwicklung sei aber noch lange nicht abgeschlossen, so Walther weiter. Unter anderem plant die Stadt Markkleeberg in der Auenhainer Bucht den Bau einer Jugendherberge.