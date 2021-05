Die Schutzbarriere zum Markkleeberger See ist in dieser Woche fertig geworden. Das heißt, die drei Spundwandachsen am unteren neuen Abriegelungsbauwerk stehen. Nun werden noch weitere Spundwände in die Erde getrieben, um überschüssiges Wasser abzuleiten, wie der Bergbausanierer LMBV mitteilte. Am oberen Querbauwerk, das an den Störmthaler See direkt grenzt, sind diese Arbeiten schon abgeschlossen. Allerdings werden dort derzeit noch Dämm- und Tonschichten zur zusätzlichen Verdichtung eingebracht, weil der Böschungsbereich abgesackt war. Zudem sollen sie verhindern, dass die Spundenwände umspült werden. Diese Arbeiten stehen auch noch am unteren der beiden Querbauwerke an.

Ein Kran setzt sichernde Spundwände in die Erde. Bildrechte: LMBV/Uwe Steinhuber