Überschwemmung befürchtet Landkreis Leipzig sperrt Markkleeberger und Störmthaler See

Hauptinhalt

Der Markkleeberger und der Störmthaler See sowie die Schleuse sind seit Freitag komplett gesperrt. Grund seien kritische Veränderungen an den Böschungen, teilte das Landratsamt in Borna mit. Auch das Fundament der Schleuse könne betroffen sein. Die Schleuse sei die einzige Barriere zwischen beiden Seen. Bei einem Versagen, könnten Teile von Markkleeberg und Leipzig überschwemmt werden. Damit wären tausende Menschen bedroht.