Hightech-Speichertechnik Neue Fabrik für Superkondensatoren kommt nach Markranstädt

Die Firma Skeleton Technologies hat seit 2017 in Großröhrsdorf in der Oberlausitz ein Batteriewerk. Jetzt will das estnische Unternehmen auf Hochtechnologie setzen und in einen zweiten Standort in Sachsen investieren. Dort setzt der Hersteller auf Hightech für die Automobilbranche und steckt hunderte Millionen Euro in die Entwicklung von Superkondensatoren.