Jetzt ist aber das Aufwärmen beim Tanzen vorbei. Erik, Silvio und Andi haben sich in ihren Kostümen in adrette Schulmädchen verwandelt. Ganz zauberhaft: Erik ist Sailor Moon - eine Anime-Ikone der 1990er-Jahre - mit ihren auffällig blonden Haaren. Der 35-Jährige ist seit mehr als drei Jahren im Männerballett. "Es ist einfach super, weil wir hier ne coole Truppe sind." Und sie wollen in der neuen Narrenzeit vor allem eins: "Den grauen Alltag aus der Gesellschaft vertreiben."

Der 11.11. ist der Starttag in die neue heiße Phase für die Jecken. Nach monatelangem Proben pocht so langsam das Herz, oder? "Ich bin immer super aufgeregt. Man steht am Ende vor 600 Leuten auf der Bühne", sagt Silvio und fügt hinzu: "Wenn die Scheinwerfer auf einen gerichtet sind und der Vorhang aufgeht, dann pumpt mein Herz immer auf 180, selbst nach so vielen Jahren."