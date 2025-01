In Markranstädt hat am Freitagmorgen eine Doppelhaushälfte gebrannt. Laut Polizei Leipzig war das Feuer gegen 7:30 Uhr in dem Haus in der Karlstraße ausgebrochen. Ein Bewohner sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Außerdem sei auch ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz verletzt worden und auch ins Krankenhaus gekommen. Nun soll ein Brandursachenermittler die Hintergründe des Feuers aufklären.