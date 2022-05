Platzvergabe Kita-Portal "Kivian" startet in Markranstädt

Hauptinhalt

Mit Leipzigs Wachstum haben auch die Kommunen im Umkreis in den letzten Jahren ordentlich an Einwohnerzahlen zugelegt. So auch in Markranstädt. Vor allem viele Familien ziehen in die Kommune westlich von Leipzig und die brauchen für ihre Kinder einen Platz in der Kita oder der Krippe. Ein Online-Portal soll nun in Markranstädt helfen, die Kita-Platzvergabe zu erleichtern.