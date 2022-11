Gedeck selbst schlüpft in die Rolle der Reinigungskraft Christa, die sich mit ihrem Schicksal abgefunden hat. Ihr täglicher Gang sei der in eine Kneipe am Leipziger Hauptbahnhof, um nach dem Dienst den Tag mit einem Weinbrand runterzuspülen.

Ein menschenleerer Leipziger Hauptbahnhof - Kulisse für den Kinofilm "Die stillen Trabanten". Bildrechte: dpa

Gedreht wurde der Kinofilm in Leipzig, Grimma, Halle, Teutschenthal und Bitterfeld-Wolfen. Im Interview gesteht Martina Gedeck, dass sie zunächst Zweifel an der Kulisse ihrer Szenen hatte. "Ich habe selten in einem Film gespielt, in dem ich an ein und denselben Tresen in einer Kneipe sitze. Alle Begegnungen mit mir und meiner Kollegin Nastassja Kinski spielten sich dort ab. Ich hatte Angst, dass uns das nicht gelingt, weil es keine Abwechslung gibt." Doch gerade weil es derselbe Ort war, habe sich so viel entwickelt, erklärt die Schauspielerin: "Der Ort hat eine große zauberische Kraft. In diesem riesigen Leipziger Hauptbahnhof, immer nachts und immer menschenleer. Und dann wir beide in dieser wunderschönen Bar."