Diese Methode hat den Vorteil, dass nur eine Probe getestet werden muss, so Borte. Das Ergebnis liege so schneller vor als wenn man alle Einzelproben untersuchen müsste. Zudem sei das Verfahren kosteneffizienter.

Die Stadt will auch die Quarantäne-Regeln im kommenden Schuljahr verkürzen. Demnach sollen Schüler, die Kontaktpersonen eines positiven Falls sind, künftig mit einem negativen Antigen-Test nach zwei Tagen in die Schule zurückkehren können. Sie müssen also nicht mehr 14 Tage in Quarantäne und dürfen auch, bis ihr Ergebnis vorliegt, ihre Wohnung verlassen. In Quarantäne müssen demnach nur noch Schüler, die ein positives PCR-Testergebnis erhalten.