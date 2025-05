Anlässlich des ME/CFS-Awareness-Day finden in 24 deutschen Städten zwischen dem 10. und dem 12. Mai Aktionen statt. Bundesweit leiden nach Angaben der Initiative #liegenddemo rund 700.000 Menschen an diesem Erschöpfungssyndrom. "Diese Menschen sind auf adäquate medizinische Versorgung, Forschung und soziale Unterstützung angewiesen", so die Organisatoren des Awareness-Day. "Doch trotz dieser hohen Zahl an Betroffenen gibt es immer noch keine zugelassenen Medikamente und viel zu wenig spezialisierte Pflege."