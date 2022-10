Der russische Journalist Roman Badanin hat am Freitag in Leipzig den Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien erhalten. Dieser wird von der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig vergeben. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) würdigte den Preisträger als "Leuchtturm" des unabhängigen Journalismus in Russland.

"Medienschaffende wie er haben uns frühzeitig gewarnt, welch Geistes Kind der russische Präsident Putin ist - und viele haben teuer dafür bezahlt. Wir müssen in der Zukunft noch viel früher und genauer hinhören, wenn solche Stimmen ertönen", sagte Jung, der Vorsitzender des Stiftungsrats der Medienstiftung ist.

Bildrechte: dpa Medienschaffende wie er haben uns frühzeitig gewarnt, welch Geistes Kind der russische Präsident Putin ist. Burkhard Jung (SPD) Leipziger Oberbürgermeister

Preisträger berichtete über Korruption in Russland

Der 1970 geborene Roman Badanin arbeitete in führenden Positionen unter anderem beim regierungskritischen TV-Senders Doschd. 2018 gründete er das Portal "Proekt", das unter anderem über die paramilitärische russische Organisation "Wagner" und über wirtschaftliche Aktivitäten und Korruption der russischen politischen Eliten berichtete. Das Portal wurde 2021 in die Liste unerwünschter Organisationen aufgenommen. Nach Drohungen arbeitet Badanin derzeit an der US-Universität Stanford.

Medienpreis mit 10.000 Euro dotiert