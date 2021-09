In Leipzig hat es am vergangenen Wochenende mehrere Raubüberfälle gegeben. Ein Schwerpunkt war in der Nacht zum Sonnabend die Jahnallee in Altlindenau. Dort raubten laut Polizei fünf Männern erst einem 17-Jährigen eine Tasche mit elektronischem Zubehör. Kurz darauf sollen sie an der "Tankbar" zwei weitere Jugendliche überfallen und Wertsachen und Handys geraubt haben. Schließlich wurden den Angaben zufolge an der Haltestelle Angerbrücke noch drei junge Männer geschlagen, getreten und ausgeraubt. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang.