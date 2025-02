In Leipzig gehen am Sonntagabend die Messen "Haus-Garten-Freizeit" und "Handwerk Live" zu Ende. Organisatorin Peggy Schönbeck zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der beiden Veranstaltungen. Insgesamt seien an den neun Messetagen rund 150.000 Menschen zu Gast gewesen. Damit liege man im Schnitt der Vorjahre. Neben den Besuchern zeigen sich laut Schönbeck auch die Aussteller zufrieden. In diesem Jahr zeigten rund 720 Aussteller aus 23 Ländern ihre Angebote auf den beiden Messen.