SEK-Einsatz in Leipzig Mann bedroht Mitarbeiter des Gesundheitsamtes mit Messer

Hauptinhalt

Für Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Leipzig stand am Mittwoch ein sogenannter fachärztlicher Hausbesuch an. Da man bereits im Vorfeld befürchtete, dass es bei dem Einsatz zu Schwierigkeiten kommen würde, begleiteten Streifenpolizisten die Mitarbeiter des Amtes. Am Ende kam sogar das SEK zum Einsatz.