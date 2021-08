Am Wochenende hat die Eisenbahnstraße in Leipzig wieder als Kriminalitätsschwerpunkt Schlagzeilen gemacht: Ein Mensch wurde schwer verletzt, einer anderer bei einem weiteren Vorfall leicht.

Am Wochenende hat die Eisenbahnstraße in Leipzig wieder als Kriminalitätsschwerpunkt Schlagzeilen gemacht: Ein Mensch wurde schwer verletzt, einer anderer bei einem weiteren Vorfall leicht.

Am Wochenende hat die Eisenbahnstraße in Leipzig wieder als Kriminalitätsschwerpunkt Schlagzeilen gemacht: Ein Mensch wurde schwer verletzt, einer anderer bei einem weiteren Vorfall leicht. Bildrechte: dpa

Ein Mann ist auf der Eisenbahnstraße in Leipzig mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Ein Unbekannter habe den 20-Jährigen am Sonntagabend von hinten angegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend sei der Täter unerkannt in Richtung der Hermann-Liebmann-Straße geflohen. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.