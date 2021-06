Ermittlungen Mann bei Messerangriff auf Sachsenbrücke in Leipzig schwer verletzt

Hauptinhalt

Sie ist aktuell der Treffpunkt für junge Leute in Leipzig: die Sachsenbrücke. Jeden Abend versammeln sich dort hunderte Menschen, um zu feiern und Musik zu hören. Doch immer wieder laufen die Partys aus dem Ruder. Es kommt zu Schlägereien und blutigen Auseinandersetzungen. So wie am Sonnabend. Es war das dritte Wochenende in Folge mit Polizeieinsatz.