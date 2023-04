Bei einer Messerattacke vor einem Klub in Leipzig sind zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigte, wurden die beiden Türsteher im Alter von 25 und 46 Jahren mit mehreren Stichverletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus eingeliefert.

Vor diesem Klub in Leipzig wurden am Wochenende zwei Männer bei einer Messerstecherei verletzt. Bildrechte: Xcitepress

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hatten sie am frühen Sonntagmorgen gegen 3:45 Uhr eine Gruppe von etwa acht Menschen abgewiesen, weil es in dem Klub am Innenstadtring bereits voll war. Daraufhin soll aus der Gruppe heraus ein Mann ein Messer gezückt und zugestochen haben. Die Angreifer entkamen laut Polizei unerkannt. Auch die Tatwaffe sei bisher nicht gefunden worden. Spezialisten hätten Spuren am Tatort gesichert. Ob es Zeugenhinweise gibt, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über den Vorfall in Leipzig berichtet.