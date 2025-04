Die Leipziger Meuten waren mit 1.500 Mitgliedern die größte oppositionelle Jugendbewegung der 1930er-Jahre.

In Leipzig wurde am Donnerstag am Lindenauer Markt ein Gedenkort eröffnet, um an sie zu erinnern.

Zusätzlich realisiert das Theater der jungen Welt eine musiktheatrale Inszenierung zum Thema Widerstand damals wie heute.

Eine Gruppe Jugendlicher lächelt in die Kamera. Auf dem alten Foto tragen sie weite Hosen, einige von ihnen Filzhüte – so wie man sie von bayrischen Trachten kennt. Ein bisschen erinnern sie an Pilger. Doch zu ihrer Zeit gehörten sie zur größten oppositionellen Jugendbewegung Deutschlands: den Leipziger Meuten.

Leipziger Meuten: Keine Lust auf NS-Indoktrination

Das Foto stammt aus der Sammlung von Sascha Lange. Der Historiker forscht seit Jahrzehnten zu den oppositionellen Jugendgruppen der Stadt. "Ich habe erst nach 1990 in einem westdeutschen Buch etwas über die Leipziger Meuten erfahren, als sich dort ein Historiker auch mit diesem Phänomen beschäftigt hatte. In der westdeutschen Geschichtswissenschaft waren die Leipziger Meuten also schon Ende der 70er-Jahre bekannt, aber nicht in der DDR."

Bildrechte: Sascha Lange