Mieter hatten auf neue Heizungsanlage gehofft

"Es kann passieren, da machen wir Vonovia auch keinen Vorwurf. Aber dass man 13 Tage ohne Heizung und Warmwasser auskommen muss, ist uns unverständlich", sagt Mieterin Petra Bohne. Damals sei den Mietern mitgeteilt worden, dass die Heizungsanlage zu alt für eine vernünftige Reparatur sei. Seitdem sei nichts passiert. Vergangenen Sonntag fiel die Anlage erneut aus.

Vonovia arbeitet seit Oktober an schadhafter Heizanlage

Vonovia-Pressesprecher Matthias Wulff ist der Fall gut bekannt. "Aus unsrer Sicht war es so, dass wir seit Ende Oktober an dieser Heizung herumarbeiten, auch mit dem Hersteller", sagt er. Ziel sei gewesen, mit Ersatzteilen die Anlage weiter nutzen zu können. In der kalten Dezemberzeit habe es zum Glück keine Störungen gegeben, bis der Schornsteinfeger neue Probleme meldete.

Hot-Mobil als Brückenlösung

Um die Mieterinnen und Mieter nicht wieder 13 Tage lang in kalten Wohnungen leben zu lassen, musste eine schnellere Lösung her, die den Technikern Zeit verschafft.

"Meine Kollegen haben gesagt: Einzelne Teile austauschen bringt nichts", so Konzernsprecher Wulff. Daher habe Vonovia ein Hotmobil organisiert. "Das ist eine externe Heizung vor dem Haus, die sicherstellt, dass Menschen Warmwasser und Heizung haben." So könne man sich in Ruhe darum kümmern, ob erneut Teile der Heizung ausgetauscht werden oder die komplette Anlage. "Immerhin sind die Wohnungen jetzt wieder warm", sagt Wulff. Die mobile Heizanlage ist am Dienstagnachmittag am Haus in Leipzig angetroffen und wurde an die Heizanlage angeschlossen.

Ein Mitarbeiter im Inneren des Hot-Mobils vor dem Wohnhaus in Leipzig. Dabei handelt es sich um eine mobile Heizungsanlage. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit Heizlüftern durch den Oktober

Auch im Oktober, als die Heizungsanlage im Haus zum ersten Mal ausfiel, bot Vonovia den Mietparteien eine Übergangslösung an. Das Unternehmen verteilte Heizlüfter für die Wohnungen.



"Ich arbeite im Homeoffice, die Lüfter laufen den ganzen Tag, jeder Lüfter verbraucht 2000 Watt, es ist trotzdem kalt", erinnert sich Petra Bohne. "Ich hatte knappe 10 Grad in der Wohnung."

Mietminderung: Wie Mieter sich wehren können

Petra Bohne kürzte die Miete. Zu Recht, heißt es vom Mieterverein Leipzig. Solange ein Mangel besteht, haben Mieter das Recht, ihre Miete zu kürzen. "Man muss schauen: Wie waren die Temperaturen in der Zeit? Danach richtet sich die Höhe des Mietminderungsanspruchs", erklärt Anke Matejka, die Geschäftsführerin Mietervereins Leipzig e.V.. Ihrer Ansicht nach muss Petra Bohne auch nicht auf den zusätzlichen Stromkosten sitzenbleiben, die Heizlüfter und Wasserkocher verursachten: "Die zusätzlichen Kosten kann die Mieterin beim Vermieter geltend machen." Wie Anke Matejka, die Geschäftsführerin Mietervereins Leipzig e.V, erklärt, können Mieter ihre Miete mindern, wenn Mängel vorliegen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Vonovia denkt inzwischen über Hybrid-Heizung nach