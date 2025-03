Bildrechte: MDR

Immobilien Großvermieter versucht, Mieter in Leipzig aus Wohnungen zu drängen

06. März 2025, 17:23 Uhr

Eine Sorge vieler Menschen ist auch in Sachsen: Kann ich mir meine Wohnung in Zukunft nocht leisten? Gerade dann, wenn ich nicht mehr arbeiten gehe. In Leipzig ist diese Angst für die Bewohnerinnen und Bewohner eines Mietshauses derzeit ganz real. Sie wohnen zum Teil schon seit 30 Jahren in dem Haus und für die meisten ist ein Umzug undenkbar. Doch wegen eines Eigentümerwechsels müssen sie sich nun genau mit diesem Gedanken auseinandersetzen.