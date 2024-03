Leipzig wird für die Ukraine-Hilfe weitere 2,5 Millionen Euro bereitstellen. So hat es der Stadtrat am Mittwoch mit großer Mehrheit beschlossen. Wie Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) erläuterte, sei das Geld für Hilfen an die Partnerstadt Kiew gedacht. Man wolle vor allem Hilfsgüter organisieren und bei der Aufrechterhaltung der Strom- und Wasserversorgung helfen. Des Weiteren soll mit dem Geld die Integration der geflüchteten Ukrainer vor Ort in den Arbeitsmarkt unterstützt werden.