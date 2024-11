Ein Erbenermittler ist im Rahmen von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leipzig festgenommen worden. Der Mann soll Bargeldbeträge in Millionenhöhe veruntreut haben. In mindestens 29 Fällen soll er die ihm aus diversen Nachlässen in bar übergebenen Geldbeträge nicht an die Erben ausgekehrt, sondern für sich behalten haben, so der Vorwurf. Der Schaden beläuft sich demnach auf mindestens 1,6 Millionen Euro.