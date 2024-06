Darum ist die geplante Wärme COS-neutral Mit industrieller Abwärme kann Wasser erhitzt und anschließend zum Heizen von Gebäuden genutzt werden. Dabei entstehen keine spezifischen Emissionen. Die Wärme ist vollständig CO2-neutral.



Das Prinzip dahinter funktioniert so: In der Raffinerieanlage werden die Luftkühler durch Wasserkühler ersetzt. Das aufgeheizte Wasser wird in einen Wasserkreislauf eingespeist. Diese Wärme dann in die Fernwärmeinfrastruktur übernommen werden.