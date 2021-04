Mädlerpassage Millionenschaden nach spektakulärem Einbruch in Leipziger Juwelierladen

Zudem fanden die Ermittler das als gestohlen gemeldete Fluchtfahrzeug. Nach dem Wagen wurde seit der Tat gefahndet, die Beamten fanden das Fahrzeug am Donnerstagvormittag in Leipzig. Mit dem Auto seien die Täter nach dem Blitzeinbruch durch die Mädlerpassage geflüchtet, hieß es.

Laut Polizei wurden bei dem Diebstahl in der Nacht zum Dienstag vor allem Uhren in «dreistelliger Anzahl» gestohlen. Der Wert der gestohlenen Ware beläuft sich nach bisherigem Stand auf eine «niedrige siebenstellige Summe», so die Polizei. Entstanden ist demnach ein Schaden in Höhe von rund 90.000 Euro. Die Ermittlungen liefen weiterhin auf Hochtouren, hieß es.