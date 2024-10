Bereits im Juni 2024 gab es einen Unfall im Kretschmer-Konvoi im Vogtland. Auf der Rückfahrt von einem Bürgergespräch in Triebel im Vogtland wurden dabei zwei Fahrzeuge aus dem Konvoi des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) in einen Unfall verwickelt. Das Auto, in dem Kretschmer saß, musste damals einem Reh ausweichen und touchierte dabei ein Begleitfahrzeug. "Gestern Nacht sind wir bei einem Reh-Unfall mit einem Schrecken davongekommen", erklärte Kretschmer damals via X.