Der Leipziger Stadtrat hat bei seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch beschlossen, dass Fahrräder bald kostenlos in den Bussen und Bahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe (LBZ) mitgenommen werden dürfen. Laut Antrag soll die Fahrradmitnahme von Montag bis Sonnabend im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 6 Uhr und am Sonntag ganztätig in der Innenstadt (Tarifzone 110) möglich sein. Weiterhin sei zu prüfen, zu welchen weiteren Uhrzeiten eine kostenlose Fahrradmitnahme möglich sei. Wann die Testphase startet, ist noch unklar.