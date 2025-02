Bei einem Brand in der Nacht zum Samstag Leipziger Stadtteil Mölkau sind drei Menschen schwer verletzt worden. Zwei Männer im Alter von 64 und 67 Jahren und eine 93-jährige Frau wurden mit Brandverletzungen sowie dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Demnach war in der Moltrechtstraße ein Feuer im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Weitere Bewohner hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand.