Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat am Freitag in Leipzig ein Nationales Monitoringzentrum zu Biodiversität eröffnet. Es soll künftig alle wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Arten und ihren Lebensräumen bündeln. Die Aufbauphase dauert zwei Jahre. Dann soll es möglich sein, mithilfe zusammengeführter Daten aus Leipzig, den Artenschwund gezielter zu bekämpfen. Eine solche Einrichtung ist nach Angaben von aus dem Bundesumwltministerium bislang deutschlandweit einmalig.

Der aktuell zu beobachtende Rückgang der biologischen Vielfalt sei dramatisch - weltweit, aber auch in Deutschland, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze zur Eröffnung. Mit dem neuen Monitoringzentrum werde ein festes Fundament geschaffen, um zukünftig das gesamte Wissen zum Zustand der Arten und Lebensräume in Deutschland zusammenzuführen und zugänglich zu machen. Damit könne der europäische und weltweite Wissenstand zum Zustand der Natur verbessert werden. Das Leipziger Zentrum werde künftig auch wichtige Erkenntnisse zu den Ursachen von Artenschwund liefern, sagte Schulze. Es sei alarmierend, dass sich derzeit ein Drittel der 195 untersuchten Arten in einem schlechten Zustand befinde.