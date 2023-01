Die Leiche des Jungen war am 10. November 2021 in einer Gefriertruhe der Unterkunft für Arbeiter in Wurzen entdeckt worden – eingewickelt in eine Plastiktüte. Laut Rechtsmedizin waren an dem Leichnam stumpfe Gewalt sowie elf Stich- und Schnittverletzungen am Hals festgestellt worden. Letztendlich starb der Neugeborene an einer Luftembolie. Richter Weiß sprach von einem Martyrium, das Janos in seinem kurzen Leben durchlitten haben musste. "Es gab zehn Probierschnitte, ehe ihm der Hals durchgeschnitten wurde."