Gut sechs Monate nach einem tödlichen Streit in einer Unterkunft für Obdachlose in Leipzig beginnt am Landgericht der Prozess gegen den Angeklagten. Der 25-Jährige muss sich wegen Mordes verantworten. Laut Anklage soll er einen 43-Jährigen im April dieses Jahres in einem Container am Hauptbahnhof erdrosselt haben.

Bildrechte: EHL Media