Die Mordkommission der Leipziger Polizei und die Staatsanwaltschaft suchen nach dem Fund eines Toten auf dem Gelände des Lindenauer Hafens nun Zeugen. Laut gemeinsamer Information der Ermittler, ist der am 27. Juli gefundene Tote inzwischen identifiziert. Demnach handelt es sich um einen 25 Jahre alten Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft, der seit längerer Zeit in Leipzig lebte.



Durch die Staatsanwaltschaft Leipzig wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Totschlages gegen unbekannt eingeleitet. Über das Hinweisportal der Polizei können anonyme Angaben hinterlassen werden. Einen Zusammenhang zum Fund von zwei weiteren Toten in Leipzig hatte die Staatsanwaltschaft unlängst ausgeschlossen.