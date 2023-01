Im Mordprozess gegen eine 33-Jährige wegen der Tötung ihres Neugeborenen in Wurzen hat am Mittwoch ein Zeuge ausgesagt. Er hatte das tote Baby entdeckt - am 10. November 2021 in einem eigentlich abgestellten Kühlschrank in der Gemeinschaftsunterkunft für Arbeiter einer Fischfabrik. Der Mann habe in den Kühlschrank geschaut, weil dieser plötzlich wieder lief. Der 45-Jährige war am Mittwoch aus Ungarn per Video ins Landgericht Leipzig zugeschaltet worden.