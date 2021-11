Vor dem Landgericht Leipzig sollte am Mittwoch ein Prozess wegen versuchten Mordes erneut starten. Doch die Verhandlung gegen vier angeklagte Männer kam nicht zustande. Grund: Einer der Angeklagten könnte das Corona-Virus in sich tragen. Der Prozess wurde verschoben. Es war bereits das zweite Mal. Schon der erste Anlauf platzte, weil eine Schöffin schwerhörig war und der ersten Verhandlung nicht mehr folgen konnte.

Einer der Angeklagten wurde am Mittwochmorgen direkt aus der Quarantäne-Station der JVA Leipzig in den Gerichtssaal geführt. Ein Unding für die Prozessbeteiligten. Es könne nicht sein, sagte einer der Verteidiger, dass ein Mann, von dem man nicht weiß, ob er positiv ist oder nicht, hier im Saal sitze und aussagen soll, berichtet ein MDR-Reporter.

Das Landgericht hat nun entschieden, dass das Verfahren geteilt wird. Am 8. Dezember soll es einen regulären Verhandlungstag gegen die beiden in U-Haft sitzenden Angeklagten geben. Die beiden anderen Beschuldigten, die nicht in Haft sind, durften am Mittwoch samt Dolmetscher und Anwälten wieder nach Hause. Wann ihnen der Prozess gemacht wird, ist nicht bekannt.