Vor dem Landgericht Leipzig muss sich am Freitag ein 83-Jähriger verantworten, der seine Ehefrau in Oschatz getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Schlussplädoyer ein Urteil wegen Mordes aus Heimtücke und sieben Jahre Haft. "Der Angeklagte nahm ein Kissen und drückte es seiner Frau so lange und fest ins Gesicht, bis sie erstickte", sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob. Dabei hatte das 82 Jahre alte Opfer zudem Rippenbrüche erlitten.