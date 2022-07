Rund ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer 43-Jährigen in Leipzig geht der Mordprozess dem Ende entgegen. Am heutigen Mittwoch werden vor dem Landgericht die Plädoyers erwartet. Ob heute auch noch ein Urteil gegen den 40 Jahre alten Angeklagten gesprochen wird, ist dagegen unklar. Der Mann hatte im Verfahren zugegeben, seine Bekannte am 27. Dezember vorigen Jahres in ihrer Wohnung erwürgt zu haben.



Die Beiden hatten sich 2021 über ein Dating-Portal kennengelernt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gelernten Maler und Lackierer Mord vor. Er habe die Frau heimtückisch und aus niederen Beweggründen getötet, weil sie keine engere Beziehung mit ihm eingehen wollte.