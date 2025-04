Zwei Manuskripte der Comic-Zeitschrift Mosaik sind im Nachlass des Zeichners Hannes Hegen entdeckt worden. Das bestätigte der Mosaik Steinchen für Steinchen Verlag in Berlin auf Nachfrage von MDR KULTUR. Die Entwürfe seien bereits 1963 entstanden, aber aufgrund von Kritik seitens des Verlags Junge Welt nie erschienen. Eine der beiden Ausgaben soll nun am 16. Mai nachträglich veröffentlicht werden – an dem Tag, an dem Mosaik-Erfinder Hannes Hegen 100 Jahre alt geworden wäre.