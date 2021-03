Im Fall der in Mügeln gefundenen Babyleiche sind mehrere Hinweise eingegangen. Sie würden derzeit geprüft, teilte die Polizei am Montag mit. Zum jetzigen Zeitpunkt seien aber keine weiteren Aussagen möglich. Es werde weiter um Hinweise gebeten, die zu der Mutter des Jungen führen.

Der tote Säugling war am Dienstag auf einer verwilderten Wiese zwischen einer Straße und einigen Häusern in Mügeln entdeckt worden. Die Leiche hatte mindestens drei Tage lang unentdeckt in einer Plastiktüte gelegen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.