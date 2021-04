Die Leipziger Stadtreinigung plant, Abfall in Zukunft auch unterirdisch zu sammeln. Der Eigenbetrieb der Stadt hat ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal sagte, mit Blick auf die zunehmende bauliche Verdichtung der Stadt seien innovative Lösungen gefragt. Für Abfall- und Papierkorbentsorgung sollen deshalb in bestimmten Bereichen sogenannte Unterflurbehältersysteme installiert werden.

Ob und wann die unterirdischen Tonnen in Leipzig Einzug halten, ist bislang noch nicht klar. Als Modellprojekt ist das Baugebiet am Bayerischen Bahnhof vorgesehen. Eine entsprechende Vorlage für das Projekt ist am 13. April 2021 in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters beschlossen worden. Bevor es aber in die Planungsphase geht, muss der Stadtrat noch zustimmen.