Entsorger zieht Mülltonnen notfalls ein

Wenn es mit der Mülltrennung gar nicht funktioniert, greift die ALL zu härteren Mitteln. Dann werde auch schon mal die Gelbe oder Blaue Tonne eingezogen. Das passiere jedoch erst, wenn wiederholt Müll in einer Tonne landet, in die er nicht gehört, teilt die ALL mit. Der Entsorger handle erst, wenn viermal grob das Recycling missachtet werde - in der Gelben Tonne etwa Müll landet, der dort nicht hingehört, wie Papier, Glas oder Küchenabfälle. Wenn nach vier bis sechs Anschreiben an den Eigentümer oder die Hausverwaltung keine Verbesserung erkennbar ist, wird die Mülltonne laut ALL eingezogen. Landet wiederholt Müll in der Gelben Tonne, der dort nichts zu suchen hat, zieht die Abfall-Logistik Leipzig (ALL) die Tonnen ein. (Symbolbild) Bildrechte: ddp

Die ALL hält nach eigenen Angaben permanent 50 Mülltonnen eingezogen. Im Verhältnis zu den 160.000 Gelben und Blauen Tonnen sowie Glascontainern fällt diese Anzahl vergleichsweise gering aus. Überhaupt sei das Problem der falschen Mülltrennung laut ALL über die Jahre kleiner geworden. Doch Entwarnung könne nicht gegeben werden, weil immer noch zu viel Müll in den falschen Tonnen landen würde.

Sonderentleerung von Biotonnen zahlen Mieter

Nicht ganz so rigoros wie die ALL geht die Stadtreinigung Leipzig vor: Wenn in einer ihrer 40.000 Biotonnen zum Beispiel Plastikmüll liegt, dann wird die falsch befüllte Tonne nicht entleert, sondern nach Angaben des Müllentsorgers mit einer Banderole versehen. Danach werde die Tonne entweder nachträglich von den Eigentümern oder Hausverwaltungen sortiert, was in den seltensten Fällen passieren würde oder sie müsse als Restabfall entleert werden. Für eine Sonderentleerung als Restabfall zahle der Eigentümer und am Ende die Mieterinnen und Mieter. Plastik und anderer Müll in der Biotonne kann für die Leipziger und Leipzigerinnen teuer werden. Die Mülltonnen müssen meistens als Restabfall entleert werden. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Die Gebühren für eine einzige Sonderentleerung bewegen sich zwischen 11,66 Euro für einen 60-Liter-Restanfallbehälter und 41,92 Euro für eine 1.100-Liter-Restabfallbehälter. Eine Sonderleerung sei also deutlich teurer verglichen mit der normalen monatlichen Entleerungsgebühr für eine Biotonne. Die kostet zwischen 2,60 Euro für die 60-Liter-Biotonne und 10,40 Euro für die 240-Liter-Biotonne. Von den 2.500 Biotonnen, die die Stadtreinigung Leipzig täglich entleert, müssten 125 bis 250 Biotonnen pro Tag sonderentleert werden. Das seien bis zu 10 Prozent der Biotonnen.

Falscher Müll in Biotonnen über gesetzlichen Grenzwert

Der Biotonnen-Wächter Michael macht darauf aufmerksam, dass nur organische Abfälle in die Biotonne gehören. Bildrechte: Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz Mit Medienkampagnen und Aufklärungsarbeit will die Stadtreinigung Leipzig seit Jahren ein besseres Recyclingverhalten erreichen. Die sachsenweite Biokampagne #BioabfallohnePlaste wirbt mit dem Tonnenwächter Michi dafür, dass kein Plastik in die Biotonne kommt. Michi soll dabei symbolisch als Türsteher die Biotonnen bewachen und nur organische Abfälle in die Tonne lassen.

Solche Kampagnen seien auch weiter dringend notwendig, wie die Bioabfallanalyse von 2019/2020 der Stadtreinigung Leipzig zeige. Die Analysen hätten ergeben, dass im Jahr durchschnittlich 40 Kilogramm Biomüll pro Einwohner anfallen. Dieser bestünde zu 68 Prozent aus Küchenabfällen, zu 28 Prozent aus Gartenabfällen, jedoch auch zu 4 Prozent aus Fremdstoffen, also Müll, der nichts in der Biotonne zu suchen hat.