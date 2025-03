Die Diskussion um die Zukunft der Muldentalkliniken geht weiter: Nachdem die Geschäftsführung vorletzte Woche Insolvenz angemeldet hatte, waren die Verkaufsverhandlungen ins Stocken geraten. Doch jetzt haben sich die Tarifpartner, also die Gewerkschaft Verdi und die Sana Kliniken AG, auf einen Arbeitsvertrag für die Beschäftigten geeinigt. Das hat Landrat Henry Graichen (CDU) am Mittwoch in der Kreistagssitzung in Borna gesagt.