Die Sana Kliniken AG hatte zur Bedingung gemacht, dass mindestens 95 Prozent der Belegschaft den Änderungsverträgen zustimmt. Die Geschäftsführerin der Muldentalkliniken, Julia Alexandra Schütte sagte, dieses überzeugende Votum seitens der Mitarbeitenden für den Verkauf an die Sana Kliniken AG zeige, was für ein großartiges Team in den Muldentalkliniken arbeite.

Die Entscheidung der Mitarbeiter war deutlich. Bei einem Sonderkreistag am Montagabend in Borna sollen nun noch die Abgeordneten die Änderungen am Kaufvertrag bestätigt. In einem weiteren Schritt muss noch das Kartellamt der Übernahme zustimmen.