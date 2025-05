Die Muldentalkliniken in Grimma und Wurzen haben einen neuen Eigentümer. Nachdem der Landkreis Leipzig dem Verkauf an die Sana-Kliniken-Gruppe zugestimmt hat, wurde am Freitag offiziell der Vertrag unterzeichnet. Wie das Unternehmen mitteilte, werden durch diesen medizinischen Verbund die Klinikstandorte in Borna und Zwenkau, die bisher schon zu Sana gehörten, sowie Grimma und Wurzen langfristig gesichert und weiterentwickelt. Zugleich sei man mit rund 2.400 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber der Region.