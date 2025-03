Der Landrat des Landkreises Leipzig, Henry Graichen, darf die Muldentalkliniken in Grimma und Wurzen an die Sana-Kliniken AG verkaufen. Dazu wurde er am Montag auf einem Sonderkreistag ermächtigt. Insgesamt stimmten 60 Kreisräte dafür, acht dagegen, bei einer Enthaltung.