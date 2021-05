Elster-Saale- oder Saale-Leipzig-Kanal Der Elster-Saale-Kanal, von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes seit 1999 als Saale-Leipzig-Kanal (SLK) bezeichnet, ist ein 1933 begonnenes und 1943 eingestelltes Kanalprojekt. Es sollte die Weiße Elster in Leipzig mit der Saale bei Leuna verbinden und somit die Messestadt über Saale und Elbe an das norddeutsche Wasserstraßennetz und über Hamburg an die Nordsee anbinden. Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes