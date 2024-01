Die Schau "Rembrandt als Impuls: Lehrer, Stratege, Bestseller" im Oktober ist einem der wohl bekanntesten Maler der Kunstgeschichte gewidmet und wird daher sicher ein Publikumsrenner werden. In ihr wird gezeigt, wie die Marke "Rembrandt" im 17. Jahrhundert etabliert wurde und wie dadurch der Grundstein für dessen Ruhm gelegt wurde.

Glanzpunkt sind die Leihgaben 30 wertvoller Rembrandt-Gemälde aus berühmten Museen in Amsterdam, London, Stockholm, Wien und Paris. Aus dem eigenen Bestand steuert das MdbK Zeichnungen und Radierungen von Rembrandt bei sowie Arbeiten etlicher seiner Schüler und Zeitgenossen bei, darunter Jan Lievens, Ferdinand Bol oder Aart de Gelder.

Ein weiterer Höhepunkt des Jahres 2024 ist die Schau rund um den Leipziger Maler und Zeichner Werner Tübke im März. Er ist einer der Gründervater der Leipziger Schule und starb vor 20 Jahren in seiner Wahlheimat Leipzig. Das nimmt das Museum zum Anlass, sein Werk unter einem faszinierenden Blickwinkel zu betrachten: Tübkes intensive Beziehung zu Italien.

Denn seit den 1970er-Jahren gehörte Werner Tübke zu den sogenannten "Reisekadern" in der DDR, die auch ins westliche Ausland reisen durfte – für viele seiner Landsleute damals unvorstellbar. In Italien entdeckte der Künstler verblüffende Wahlverwandtschaften mit den großen Malern aus Florenz.

In den weltberühmten Uffizien in Florenz stand er vor einer Arbeit von Jacopo da Pontormo, einem Schüler Leonardo da Vincis. Als Tübke dieses Bild sah, soll er sinngemäß gesagt haben: "Das hätte ja ich selbst malen können". Erweckungserlebnisse wie diese werden in der Schau thematisiert und beispielsweise Werke von Pontormo oder Agnolo Bronzino den Arbeiten von Tübke gegenübergestellt.