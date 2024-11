Die Planungen für einen Einzug des Naturkundemuseums in den ehemaligen Bowlingtreff am Wilhelm-Leuschner-Platz können weitergehen. Der Leipziger Stadtrat stimmte am Donnerstagabend mit großer Mehrheit dafür. Anträge von CDU und BSW, die Planungen aus Kostengründen zu verwerfen, wurden abgelehnt. Für das künftige Naturkundemuseum sind 74 Millionen Euro Fördermittel bewilligt, die Stadt soll nach jetzigem Stand einen Eigenanteil von 25 Millionen Euro aufbringen.