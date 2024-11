Bildrechte: Tom Schulze

Musikalische Komödie "Hello! Again?" - Uraufführung von Carpendale-Musical in Leipzig

04. November 2024, 11:00 Uhr

Die Uraufführung des neuen Carpendale-Musicals "Hello! Again?" am Sonnabend begeisterte nicht nur das Publikum, sondern auch Howard Carpendale selbst. MDR SACHSENSPIEGEL-Reporter René Römer war in der Musikalischen Komödie der Oper Leipzig dabei.