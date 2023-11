Auszeichnungen auch für Peter Fox und Deichkind-Tour-DJ

Die Auszeichnungen gibt es in insgesamt acht Kategorien. In der Rubrik "Performance" erhielt die Auszeichnung der Sänger Peter Fox für seine "Live 2023-Tour", bei der Fans sich vorab als Tänzerinnen oder Tänzer bewerben konnten, um jedes Konzert "in eine Mitmach-Party" zu verwandeln.

Deichkind-Tour-DJ Henning Besser erhielt die Auszeichnung in der Sparte "Bühne". Er habe bei den Konzerten "Deichkind Live 2022" den "Deichkind-Wahnsinn in ein innovatives Bühnenkonzept" übersetzt, meinte die Jury.

Das Pop-Duo Blumengarten wurde im Bereich "Komposition" für ihr Mini-Album "versprochen, alles wird gut!" prämiert. Dieses besteht zwar nur aus drei Songs mit insgesamt weniger als sieben Minuten Spielzeit, doch es steckten "grob geschätzt dreihundertfünfzwanzigtausend Ideen drin", hieß es in der Jury-Begründung.

Die Kategorie "Produktion" gewann die Komponistin, Produzentin und Sängerin Sofia Kourtesis für die Single "Madres". Ihr Song erreiche eine "klangliche und emotionale Dichte, mit dem die in Berlin ansässige Peruanerin das in den Lyrics ausgesprochene Gefühl der Geborgenheit und der Liebe nahtlos in Musik übersetzt", hieß es in der Erläuterung.

Auch gesellschaftliches Engagement gewürdigt

Über sexuelle Belästigung, die Frauen erleben, singen die Rapperin Céline und die Schauspielerin und Sängerin Paula Hartmann in ihrem Lied "3 Sekunden". Das wurde mit einer Polyton-Auszeichnung in der Rubrik "Text" anerkannt. Mit Zeilen wie "Airpods rein, aber Airpods aus | Immer Standort, Pfefferspray, Herz klopft laut" verzichten sie auf Metaphern, um "schonungslos die Realität einzufangen", hieß es.

"A Song For You" ist ein Chor und zugleich eine Plattform für die Stimmen von BIPoC, für Menschen, die rassistische Diskriminierung erleben. Das Ensemble-Projekt erhielt den Polyton in der Kategorie "Teamwork". Begründet wurde dies von der Jury damit, dass die Gruppe "für Vielklang im Einklang, das Experiment des Zusammenhalts" stehe. "A Song For You" besteht aus ca. 50 Mitgliedern inklusive Begleitband und verfolgt einen kollektiven songwriterischen Ansatz, der musikalisch unter anderem von Soul, R'n'B und Jazz beeinflusst ist.

Auch eine Kategorie "Wildcard" gibt es beim Polyton, die bewusst offen gehalten ist. Die Auszeichnung ging hier an die Initiative "Femme Bass Mafia" für ihre DJ-Bildungsarbeit für alle Menschen, die nicht cis-männlich sind, also weiblich, trans oder nichtbinär.